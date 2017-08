Tottenham Hotspur avas lõpuks rahakotirauad ja tegi suve esimese ostu

Inglismaa mullune hõbedameeskond Tottenham Hotspur tegi suve esimese ostu, hankides Amsterdamis Ajaxi jalgpalluri Davinson Sanchezi.

Põhja-Londoni klubi sõlmib 21-aastase kolumbialasega kuue aasta pikkuse lepingu. Enne kontrahti allkirjastamist tuleb andekal kaitsemängijal läbida veel arstlik ülevaatus ja saada tööluba.

"Olen väga elevil, et sõlmin lepingu sellise kuulsa klubiga nagu Tottenham Hotspur. Ootan juba suure innuga, et alustada tööd peatreener Mauricio Pochettino käe all ja kohtuda uute tiimikaaslastega," sõnas Sanchez, kes valiti mullu Ajaxi aasta mängijaks.

Väidetavalt maksab Tottenham Sanchezi eest klubi rekordit tähistavad 35 miljoni naela. Tottenham on suvel müünud Kyle Walkeri Manchester Citysse, Federico Fazio AS Romasse ja Clinton N'Jie Marseille`sse.

Inglismaa meistriliiga avavoorus Newcastle Unitedit võitnud Tottanhami järgmine mäng on pühapäeval valitseva meistri Chelsea vastu.