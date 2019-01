Tõsine löök Tottenhamile: Harry Kane`i ootab mitmekuune mängupaus

Tänavu 20 väravat löönud Kane tegi pahkluule viga pühapäeval 0:1 kaotusmängus Manchester Unitedi vastu ning täna andis Tottenhami klubi teada, et 25-aastane ründaja saab uuesti treeningutega alustada alles märtsikuus.

Seega tuleb Põhja-Londoni klubil Kane`ita hakkama saada ka mõlemas Meistrite liiga kaheksandikfinaalmängus Dortmundi Borussiaga. Lisaks jääb tal pidamata kohaliku Carabao Cupi poolfinaali kordusmäng Chelsea`ga ning olulised liigamängud Arsenali ja Chelsea`ga.

Tottenhami olukord on seda keerulisem, et nende teine põhiründaja Son Heung-min mängib kuni veebruarini Lõuna-Korea koondisega Aasia karikaturniiril. Son on löönud tänavu 12 väravat.

Tottenham on hetkel Premier League`is 3. kohal.