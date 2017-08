TOP 9 | Kõige rikkamad Premier League’i jalgpallurid sel aastal

Andekate mängijate enda meeskonda saamine maksab klubide jaoks väga palju, kuid sellele lisaks peab neile ka iganädalaselt palka maksma. See tähendab seda, et tippjalgpallurid ei pea muretsema oma pensionile jäämise pärast, vaid saavad nautida luksuslikku elu ja kõike, mis selle juurde kuulub.

Reastasime hetkeseisuga Inglise kõrgliiga üheksa kõige rikkamat jalgpallurit. Kuna nende jalgpallurite netoväärtus kipub ajas siia-sinna muutuma, siis püüdsime silmas pidada kõige värskemaid andmeid.

9. Raheem Sterling - Manchester City

Hetke ligikaudne netoväärtus 48 miljonit eurot

Manchester City ääreründaja Raheem Sterling ostis endale hiljuti uue maja Manchesteri rikkurite rajooni ning ta saab seda endale lubada. Mees on kõigest 22-aastane, kuid ta teenib juba praegu ligi 200 000 eurot nädalas.

8. Andy Carroll - West Ham United

Hetke ligikaudne netoväärtus 51 miljonit eurot

Carroll ei pruukinud nautida oma kehva etteastet Liverpoolis, kuid ta on teeninud ropult raha. Tal on olnud väga palju vigastusi, kuid on alati väljakule naasnud.

7. John Terry - Aston Villa

Hetke ligikaudne netoväärtus 55 miljonit eurot

Endine Chelsea kapteni hiilgeajad on tõenäoliselt küll möödas, kuid ta on jätkuvalt suurepärane mängija ning usutavasti jõuab ta veel enne oma karjääri lõppu rohkelt raha kokku ajada.

6. Paul Pogba - Manchester United

Hetke ligikaudne netoväärtus 59 miljonit eurot

Paul Pogba on vaid 23-aastane ja juba üks kallemaid jalgpallureid maailmas. Ta teenib iganädalaselt 317 349 eurot ning tema netoväärtus on praegu ligi 59 miljonit eurot. Samas on tal alates Old Traffordi jõudmisest olnud raskusi tõestada, miks Red Devils tema ostuks nii palju raha kulutas.

5. Sergio Agüero - Manchester City

Hetke ligikaudne netoväärtus 59,5 miljonit eurot

Manchester City ründaja Sergio Agüero elab väga head elu. Ta otsustas Premier League’i klubiga liituda 2011. aastal ning loobus sellliste klubidega liitumast nagu Real Madrid, Manchester United, Barcelona ja Bayern lihtsalt sellepärast, et Etihad pakkus talle 240 747- euro suurust nädalatasu.

4. Yaya Toure - Manchester City

Hetke ligikaudne netoväärtus 64 miljonit eurot

Manchester City ja Elevandiluuranniku tähtmängija Yaya Toure on esimene Aafrika päritolu jalgpallur, kes on Inglise kõrgliiga superrikaste edetabelis. Tema ja tema vanem vend Kolo Toure kasvasid üles vaesuses, kuid kuuluvad nüüd maailma rikkaimate ja parimate jalgpallurite hulka.

3. Eden Hazard - Chelsea

Hetke ligikaudne netoväärtus 85 miljonit eurot

Belgia jalgpallur, kes mängib poolkaitsjana Inglismaa kõrgliiga klubis Chelsea.

Varem esindas ta Prantsusmaa kõrgliiga klubi Lille, kellega ta tuli 2010–11 hooajal Prantsusmaa meistriks ning valiti kahel erineval hooajal Prantsusmaa aasta parimaks mängijaks. Hazard on Chelseaga tulnud korra Euroopa Liiga ja kaks korda Premier League'i võitjaks. Samuti on ta ka ühekordne Inglismaa karikavõitja.

2. Wayne Rooney - Everton

Hetke ligikaudne netoväärtus 123 miljonit eurot

Manchester Unitedis legendiks saanud mees aitas nüüdseks juba oma endise kodumeeskonna kõikvõimalike tiitliteni ja sai sealjuures väga rikkaks. Sellest hooajast on Rooney taas oma kasvatajaklubi Evertoni särgis.

1. Zlatan Ibrahimovic - klubita

Hetke ligikaudne netoväärtus 136 miljonit eurot

Rootslast teavad kõik. Oma karjääri jooksul on ta esindanud selliseid klubisid nagu Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Pariisi Saint-Germain ja viimati Manchester United. Sellepärast ta selle nimekirja tipus troonibki. Zlatan on tulnud neljal korral Prantsusmaa ja Itaalia meistriks, kahel korral Hollandi ning korra Hispaania meistriks.

Ibrahimović esindas aastatel 2001–2016 Rootsi jalgpallikoondist 116 korda ja lõi 62 väravat, see teeb temast koondise läbi aegade parima väravaküti. Ta on valitud rekordilised 11 korda Rootsi aasta jalgpalluriks.

Hetkel paraneb mees vigastusest ja uut tööandjat veel valinud pole. Loodetavasti ta ikkagi jätkab. Vanust pole veel ollagi - alles 35 aastat turjal.

