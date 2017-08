TOP 10 kõige seksikamat Inglise kõrgliiga jalgpalluri naist

Inglismaa jalgpalli Premier League alustab oma uut ja põnevat hooaega juba sel nädalavahetusel. Kes jääb esimeses voorus kaotajaks ning kes võtab hooaja alguses hea stardi, seda näed juba järgneva kolme päeva jooksul. Siiski ei saa üle ega ümber kõigest kollasest, mida jalgpall endas kätkeb. Seda ei pea sa ise otsima, kanname selle sulle kandikul ette.

Siin on sulle 10 kõige ilusamat Inglise kõrgliiga jalgpalluri pruuti, kelle ilu on raske sõnadesse panna.

TOP 1

Mancherster Unitedi keskkaitsja, inglase Chris Smallingu tüdruksõber Sam Cooke on modell, kes on võitnud ka ajakirja The SUN iidoli konkursi.

TOP 2

Manchester Unitedi väravavahi, hispaanlase David De Gea tüdruksõber Edurne Garcia Almagro on Hispaania laulja ja näitleja, kes esindas 2015. aastal Hispaaniat Eurovisiooni lauluvõistlusel Viinis. Finaalkontserdil sai ta 15 punktiga 21. koha.

TOP 3

Inglase Peter Crouchi (Stoke City ründaja) abikaasa Abigail ”Abbey” Marie Clancy Inglismaa pesu-ja lavamodell ning telenägu. Ta on osalenud modellisaates Britain’s Next Top Model ning võitnud 2013. aastal tantsusaate Strictly Come Dancing.

TOP 4

Watfordi poolkaitsja Tom Cleverly abikaasa Georgina Dorsett on kuulus Inglise telenägu, kes on osalenud sarjas The Only Way is Essex. Tal on Twitteris üle 100 000 järgija.

TOP 5

Kayla Cadorna on Crystal Palace’i ründaja Connor Wickhami tüdruksõber, keda on nimetatud Instagrami üheks kõige kuumemaks tattoodega naiseks. Ta on modell, tantsija ja tule taltsutaja.

TOP 6

Alexandra Helga Ívarsdóttir on Swansea City poolkaitsja Gylfi Sigurdsson’i tüdruksõber, kes oli miss Island 2008 ning jõudis Miss World 2008 valmistel poolfinaali.

TOP 7

Tanya Robinson on Burnley klubi kaitsja Phil Bardsley abikaasa. Ta on Inglise modell, kes osaleb tõsielusarjas “The Real Housewives of Cheshire”.

TOP 8

Annelie Alpert on Liverpooli väravavahi Loris Karius’e tüdruksõber, kes tegeleb modellindusega.

TOP 9

Bianca Slater on Southamptoni kaitsja Ryan Bertrand’i tüdruksõber, kes tegeleb samuti modellindusega.

TOP 10

Ornella Montagna on Burnley poolkaitsja Steven Defour’i tüdruksõber, kes on Itaalia päritolu, kuid sündinud Brüsselis. Talle ei meeldi avalikkuse tähelepanu ning seepärast ei jaga ta enda elu kohta meedias suurt midagi.

---

Selle nädalalõpu Inglise kõrgliiga mängudele saad kaasa elada nii Viasat Sport Balticu kui Viaplay vahendusel.

Reedel, 11. augustil kell 21.35 Arsenal-Leicester City (OTSE)

Laupäeval, 12. augustil kell 14.20 Watford - Liverpool (OTSE)

Pühapäeval, 13. augustil kell 17.50 Manchester United - West Ham United (OTSE)