Tinder hakkab Manchester Unitedile aastas maksma 13 miljonit eurot

Manchester United alustab koostööd kohtinguäpi Tinderiga - nimelt hakkab vutimeeskond eduka mobiilirakenduse logo oma särkidel kandma.

Premier League'i meeskondadel on alates tulevast hooajast võimalik lisaks põhilisele särgisponsorile hankida ka "varrukasponsor" - kui võistlusvormide paremal varrukal asetseb liiga logo, siis vasakul käisel asuvat pinda on võimalik reklaamiks välja müüa.

United ongi nüüd seda võimalust kasutamas, olles Tinderiga sõlmimas lepingut, mis toob neile aastas sisse 13 miljonit eurot. Võrdluseks - peamine särgisponsor Chevrolet maksab oma logo eest Unitedile enam kui 55 miljonit eurot aastas, kirjutab Daily Mail.

Mitmetel klubidel eesotsas Manchester City ja Chelseaga juba on varrukasponsorid, kuid ükski neist diilidest pole klubide jaoks nii tulus kui Unitedi ja Tinderi koostöö.

Tinder on jalgpalli varemgi sponsinud - näiteks on neil leping Napoliga, kelle ründajal Arkadiusz Milikul on tehigu raames äpis ka oma konto.