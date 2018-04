Theo Walcott päästis Evertoni peatreeneri vallandamisest?

Inglismaa jalgpallikoondislane Theo Walcott aitas Evertoni Premier League`is 1:0 võidule Newcastle Unitedi üle.

Walcott lõi koduväljakul mänginud Evertoni võiduvärava 51. minutil ning aitas klubil turniiritabelis Leicester Cityst mööduda ja kaheksandaks tõusta.

Briti meedia arvates võis see võit päästa novembris Evertoni peatreeneriks tõusnud Sam Allardyce`i vallandamisest. Eelmisest kolmest mängust oli Liverpooli linna meeskond teeninud vaid kaks punkti ning alates detsembri lõpust oli kaotanud 14-st mängust pooled.

Kui Allardyce`ilt vallandamise spekulatsioonidele kommentaari küsiti, vastas treener: "Ma arvan, et kaheksas koht on parem kui tagantpoolt viies (just sellel kohal asus klubi, kui Allardyce ametisse nimetati - toim). See näitab, et me läheme paremaks."