The Times: Liverpooli jalgpallimeeskond ostab AS Roma jalgpalluri

FC Liverpooli jalgpallimeeskond on jõudmas AS Romaga kokkuleppele egiptlase Mohamed Salahi üleminekus, kirjutab Inglismaa ajaleht The Times.

24-aastane ääreründaja, kes lõpetas äsja Romas suurepärase hooaja, on Liverpooliga isikliku lepingu osas juba üksmeelele jõudnud. Tema agent Ramy Abbas külastas nädala alguses Inglismaad ja sõlmis suusõnalise kokkuleppe, mille kohaselt tõuseb Salahi palk Liverpooliga liitudes lausa kahekordseks.

Nüüd on vaja Liverpoolil veel Romale sobiv pakkumine teha. Inglased on siiani Itaalia klubile välja käinud 28 miljonit naela, kuid Roma on sellise summa tagasi lükanud ja loodab Salahi eest teenida 35 miljonit.

Liverpool oli Salahist huvitatud ka 2014. aastal, kuid siis otsustas Baselis mänginud egiptlane kolida 11 miljoni eest Chelsea`sse. Londoni klubis sai Salah platsile vaid 13. mängus ning mullu käis Roma tema mängijaõiguste eest välja 15 miljonit naela.

Salah lõi lõppenud hooajal Serie A-s teise koha saavutanud Roma eest 31 mänguga kokku 15 väravat.