The Independent: Wenger lahkub, et pääseda vallandamisest

Inglismaa väljaande The Independent andmetel oli Arsenali jalgpalliklubi peatreener Arsene Wenger sunnitud oma lahkumise teatavaks tegema, sest vastasel juhul oleks ta hooaja lõpus vallandatud.

Wenger, kes sõlmis tänavuse hooaja alguses uue kahe aasta pikkuse lepingu, soovinuks tegelikult Arsenalis jätkata ja Londoni tippklubis ka oma treenerikarjääri lõpetada. Prantslasele anti aga Arsenali juhtkonna poolt ühemõtteliselt teada, et uueks hooajaks otsitakse meeskonnale uus treener.

Sarnase informatsiooniga tuli lisaks Independentile täna välja ka ajaleht The Sun. "Wenger kaotas Arsenali omaniku Stan Kroenke usalduse. Kuna Wenger otsustas suvel lahkuda, makstakse talle välja ka tema järgmise aasta palk ehk 11 miljonit naelsterlingit," kirjutab The Sun.



"Pärast hoolikat kaalumist ja klubiga peetud arutelusid tundsin, et hooaja lõpus on õige aeg kõrvale astuda," ütles Wenger eile Arsenali kodulehekülje vahendusel. "Olen tänulik, et mul on olnud privileeg seda klubi nii paljude mälestusväärsete aastate jooksul juhendada. Tegin seda kogu oma pühendumuse ja oskustega. Kõigile Arsenali armastajatele: kandke hoolt klubi väärtuste püsimise eest."