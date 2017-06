Teleõigused muudavad Inglise liiga tagumised klubid rikkamaks kui kunagi varem

Premier League avaldas täieliku tabeli palju nad möödunud hooaja eest meeskondadele maksavad. Edetabeli tipus on Londoni Chelsea, kes teenis 150 miljonit naela, mis on 50% tõusu eelmise aasta suurimast teenijast Londoni Arsenalist.

Jagatavad summad on muutunud nii kolossaalseks, et selle hooaja viimane klubi, Sunderland, teenis 93 miljonit naela. See on rohkem kui Leicester teenis eelmisel kevadel, kui neist said meistrid. David Wagner, kes eelmine nädal Huddersfield Towniga võitis Esiliiga play-off´ist koha Premier League´i kutsus teleõiguste eest saadavat raha "lotovõiduks".

Peamine põhjus, miks sel aasta jagatav raha meeletult suurenes, on uus teleõiguste leping. See andis liigale 2,4 miljardit naela jagamiseks klubide vahel, mis on 65% tõusu võrreldes eelmise hooaja 1,6 miljardiga. Premier League'i poolt avaldatud tabelis on näha, et kõige suurem kasum tuleb välisriikidega sõlmitud telelepingutest, mis toob igale meeskonnale sisse 39 miljonit naela.

Isegi uue lepinguga jääb Inglismaa rahajagamise vahe esimese ja viimase vahel kõige väiksemaks võrreldes teiste Euroopa suurliigadega. Kui Brittidel saab viimane klubi kaks kolmandikku summast, mida saab meisterklubi, siis La Ligas sai meistriks tulnud Real Madrid 90 miljonit rohkem kui viimaseks jäänud Granada.

Liiga rahapajast said endale kokku 220 miljonit naela ka eelmistel hooaegadel väljalangenud Aston Villa, Cardiff, Fulham, Newcastle, Norwich, QPR, Reading ja Wigan. Praegune teleõiguste leping kehtib 2018-2019 hooajani.