Teel Inglismaale kadunuks jäänud jalgpalluri isa: olen meeleheitel

Sala isa Horacio sõnas Argentina telekanalile, et kuulis poja ootamatust kadumisest oma sõbralt.

"Ma ei teadnud midagi. Ma ei suutnud seda uskuda," rääkis Horacio Sala. "Olen meeleheitel. Loodan, et kõik lõppeb hästi."

Sala ja lennukit juhtinud piloot on ametlikult kadunuks kuulutatud. Otsingud jätkuvad, kuid kardetakse, et mehed on hukkunud.

"Mida edasi aeg läheb, seda väiksemaks muutub tõenäosus kedagi elavalt leida. Vesi on praegusel aastaajal väga külm," märkis merepääste vanemohvitser John Fitzgerald väljaandele CornwallLive.

Väikelennuk jäi kadunuks eile õhtul kella üheksa ajal La Manche'i väinas Alderney saare lähistel.