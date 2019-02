Teel Inglismaale kadunuks jäänud Argentina jalgpalluri lennuk leiti üles

Ehkki võimud lõpetasid lennuki ametlikud otsingud kolm päeva pärast õnnetust, lõi Sala õde GoFundMe veebikeskkonnas annetusplatvormi, millega koguti üle 300 000 naela, et otsingud saaksid jätkuda.

Otsinguoperatsiooni käigus leiti täna hommikul La Manche'i väina merepõhjast lennukivrakk, sõnas David Mearns, kes juhtis operatsiooni koostöös Suurbritannia lennuõnnetuste uurimise osakonnaga (AAIB), Sky Sportsile. Täpsemalt asus vrakk 38 kilomeetrit Guernsey saarest põhja pool.

"Emiliano Sala ja David Ibbotsoni perekondi on politsei poolt leiust teavitatud. AAIB teeb esmaspäeval avaliku avalduse. Meie mõtted on Sala ja Ibbotsoni lähedastega," kirjutas David Mearns oma Twitteri kontol.

30. jaanuaril leiti Cotentin'i poolsaarel asuvalt Surtainville`i rannalt leiti kaks lennuki istmepatja, mis on ekspertide sõnul pärit kadunuks jäänud Piper PA-46 Malibu väikelennukilt.

Sala oli lendamas Piper PA-46 Malibu väikelennukiga Walesi, sest ta oli paar päeva varem liitunud Prantsusmaa kõrgliigaklubist Nantes 15 miljoni naela eest Premier League'i klubi Cardiff Cityga.

