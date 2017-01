Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli tänane viik FA karikasarja kolmanda ringi kohtumises Plymouthi vastu tegi Jürgen Kloppi ja klubi mängijate elu raskemaks - nüüd tuleb niigi tiheda mängugraafiku sisse pigistada ka kordusmatš.

FA karikasarja reeglite kohaselt ei mängita viigiga lõppenud 90 minuti järel kohe lisaaega ega korraldata penaltiseeriat, vaid peetakse võõrsil mänginud tiimi koduplatsil hoopis kordusmäng. Kui kuni 1990. aastani peeti kordusmänge nii palju kui neid tarvis oli (vahel võis ühe vastasseisu edasipääseja selgitamiseks vaja minna lausa kuut mängu), siis sellest ajast saati piirdutakse kahe mänguga ning kui teise matši lõpus seis endiselt viigis on, mängitakse lisaaeg ja vajadusel penaltiseeria.

Kõigi eelduste kohaselt peetakse Plymouthi ja Liverpooli kordusmäng 18. jaanuaril, siis juba tugevuselt neljandas liigas palliva tiimi koduplatsil.

Kuigi Liverpool sel hooajal eurosarjades ei osale, on nende edu liigakarikasarjas mängugraafiku päris tihedaks teinud - 11. jaanuaril ootab neid just selle sarja poolfinaali avamäng Southamptoniga, 15. jaanuaril liigamäng Manchester Unitediga, (tõenäoliselt) 18. jaanuaril FA karikamäng Plymouthiga, 21. jaanuaril liigamäng Swanseaga ning 25. jaanuaril liigakarika poolfinaali kordusmäng Southamptoniga.

Enne jaanuari lõppu rohkem kui kolme puhkepäeva Kloppi hoolealused ei saa, mis suurendab kindlasti ka võimalusi, et Eesti koondise kapten Klavan jaanuaris korralikult mänguaega teenib - kas liigamängudes või karikasarjades.