TÄNA | Viimane voor selgitab, kas Meistrite liigasse pääseb Liverpool või Chelsea. Klavan alustab varumehena

Liverpool asub 72 punktiga veel neljandal kohal, Chelsea on 70 silmaga viies. Ragnar Klavani koduklubi võõrustab tabeli 14. meeskonda Brightonit ning Chelsea sõidab külla kümnendal positsioonil asuvale Newcastle'ile. Liverpoolile piisab neljanda koha kindlustamiseks viigist, sest neil on Chelsea`st märksa parem väravate vahe.

Klavan on tänasele mängule üles antud varumehena.

Liverpooli algkoosseis:

📋 Here's the Reds team for our 1000th game in the @premierleague... pic.twitter.com/Rrjm4JrUqu