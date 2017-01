Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil seisab täna ees Premier League'i kohtumine Manchester Unitediga võõrsil. Delfi teeb kell 18 algavast mängust tekstipõhise otseülekande.

Ragnar Klavan alustab täna taas Liverpooli algkoosseisus. Viimastel nädalatel vigastusega hädas olnud ning sellega eestlasele koha vabastanud Joel Matipi ei andnud Liverpool mängule igaks juhuks üles, kuna klubi ei ole kindel, et FIFA teda kohtumises lubab kasutada. Loe lähemalt siit!

Liverpooli algkoosseis:





Liverpooli ridades on täna puudu paremkaitsja Nathaniel Clyne, kes maadleb roidevigastusega.

Manchester Unitedi algkoosseis:





Enne mängu:

Liverpooli ja Unitedi eelmine kohtumine oktoobris jäi Anfieldi staadionil 0:0 viiki. Selline tulemus sobis rohkem Jose Mourinhole, kelle plaan oli Liverpooli võimalused hoida võimalikult miinimumi peal. Võib kindel olla, et kodusel Old Traffordil näeme ründavamat meeskonda.

Liverpool ja Old Trafford pole kunagi olnud kuigi hea kombinatsioon. Viimasest 14 mängust sel staadionil on kaotatud tervelt 11. Lootust ei sisenda eriti ka fakt, et mitmed põhimehed on endiselt vigastustondi küüsis. Äsja sai terveks Philippe Coutinho, jätkuvalt on rivist väljas Jordan Henderson ja Joel Matip, Sadio Mane täidab Senegali ees kohustusi Aafrika Rahvuste Karikal.

Jose Mourinho (Manchester United): "Derbidel või clasicotel, nagu me neid Portugalis ja Hispaanias kutsume, ei ole favoriite. Hetkevorm, vigastused ja saadaval olevad mängijad ei loe eriti palju. Need on eraldiseisvad mängud, muust kontekstist isoleeritud. Enne kui ma Manchesteri tulin, tähendas Liverpooli vastu mängimine suure ja ajaloolise klubiga mängimist, mitte ainult selles riigis, vaid kogu maailmas. Manchester Unitedis lisandub siia ka ajalooline rivaliteet ning see loeb fännidele palju. Peame selle tundega kaasa minema."

Jürgen Klopp (Liverpool): "Vastane on paremaks läinud, nad on teineteisega rohkem harjunud (kui kolm kuud tagasi). Üks tähtis näide on Henrikh Mkhitarjan - tal võttis veidi aega, aga nüüd nad saavad kasutada tema silmapaistvat kvaliteeti. Nad on enesekindlamad, hoopis teistsugune meeskond. Kodumängus pidime me mängu võrdsustama oma mängijate kvaliteediga. Pidime domineerima, kui nemad ainult kaitsesid. Võime pühapäeval sama üritada, aga kui läheb teisiti, siis me oleme valmis. Mul pole tegelikult õrna aimugi, kuidas kõik välja hakkab nägema. Oleme kõigeks valmis."

ManU eeldatav algkoosseis (Daily Mail): 4-2-3-1: Blind, Smalling, Jones, Valencia; Carrick, Herrera; Mkhitarjan, Pogba, Mata; Ibrahimovic.



Liverpooli eeldatav algkoosseis (Daily Mail): 4-3-3: Mignolet; Milner, Klavan, Lovren, Clyne; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Coutinho, Firmino, Origi.