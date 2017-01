Nagu paljud Inglise ajalehed juba varem spekuleerisid, saadab Liverpooli peatreener Jürgen Klopp täna väljakule noore koosseisu. Algrivistusse ei mahu ka Ragnar Klavan, kes kuulub täna varumeeste hulka.

Liverpool peab eelseisva nädala jooksul koguni kolm mängu, sest juba kolme päeva pärast kohtutakse liigakarika poolfinaali avamängus Southamptoniga ja seitsme päeva pärast koduliigas Manchester Unitediga.

Today's team, with a full debut for Woodburn and a first appearance of the season for Ojo. pic.twitter.com/nYjDoWu5Qp

— This Is Anfield (@thisisanfield) January 8, 2017