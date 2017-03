Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peab pühapäeva õhtupoolikul järjekordse kohtumise Inglismaa Premier League'is, kui kodusel Anfieldil võetakse vastu Burnley. Eestlane kuulub täna teist liigamängu järjest algkoosseisu.

Liverpooli algkoosseis:



Liverpool on sel hooajal näidanud üles küllaltki ebastabiilseid esitusi - kui tugevate tiimidega saadakse väga hästi hakkama, siis tabeli teise poole meeskondade vastu ollakse sageli raskustes ning kaotatakse punkte. Nii läks ka augustikuu lõpus kohtumises just sellesama Burnley vastu, kui Klavani esimeses kehvas mängus Liverpooli eest sai Jürgen Kloppi meeskond võõrsil üllatusliku 0:2 kaotuse.

Tänase matši eel lisab Liverpooli fännidele aga kindlust teadmine, et Burnley on sel hooajal olnud kodu- ja võõrsilmängudes totaalselt erinev meeskond. Kui kodus on Premier League'i 12. koha meeskond võtnud 14 mängust koguni üheksa võitu, siis võõrsil on 13 mängust seni saadud vaid kaks viigipunkti (!).

Liverpooli jaoks jätkub hoolimata mitmetest libastumistest võitlus esikolmikukohtade peale - hetkel ollakse 27 mängust kogutud 52 punktiga neljandal real, kuid nii Tottenham kui Manchester City on nelja silma kaugusel, tagantpoolt ründavad aga Arsenal (50p) ja Manchester United (49p), kel mõlemal on Liverpooliga võrreldes ka üks kohtumine varuks.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab kell 18.00.