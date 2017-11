TÄNA | Liverpool võõrustab Southamptonit. Klavan jätkuvalt algrivistuses?

Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC kohtub Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 12. voorus koduväljakul Southamptoniga. Liverpool jahib kolmandat järjestikust võitu ja usutavasti kuulub kolmandat liigamängu järjest algkoosseisu ka Eesti koondise kapten.

Pärast 22. oktoobri 1:4 sauna Tottenhamilt on Liverpool saanud ree peale. Kolmes mängus (kaasa arvatud Meistrite liiga mäng Mariboriga) on löödud 10 väravat, enda võrku on lastud lüüa vaid üks pall. Mängupilt on hakanud meenutama eelmise hooaja paremate päevade klappi.

Liigatabelis on Liverpool kerkinud 19 punktiga viiendaks, samade punktidega jäävad seljataha Londoni Arsenal ja Burnley. Ees nelja punkti kaugusel on Manchester United ja Tottenham Hotspur, neist omakorda punktiga maas Londoni Chelsea. Kõik on püütavad. Ainsana on suutnud end kaugele ette rebida seni kaotusi vältinud ja vaid ühe viigi teinud Manchester City. Punkte sinisärkidel tabelis 31.

Southampton püsib 13 punktiga 13. kohal. Mauricio Pellegrino hoolealused jäid viimati koduväljakul alla Burnley´le 0:1. Southampton lööb vähe väravaid ja laseb ka endale vähe lüüa. Oodata on üsna kinnist kohtumist, ent loodetavasti vähemalt korra Liverpooli ründeliin sähvatab. Potentsiaali just kui oleks.

Delfi vahendab kohtumise kulgu tekstipõhise otseblogi vahendusel. Mäng algab Eesti aja järgi kell 17.