TÄNA | Liverpool mängib Londonis. Briti meedia pakub Klavanit algkoosseisu

Kas Ragnar Klavanil on Liverpoolis tulevikku?

Liverpooli jalgpalliklubi kohtub täna Inglismaa meistriliiga 11. voorus võõrsil West Ham Unitediga.

This is Anfield pakub, et täna moodustavad Liverpooli kaitseliini äärtel Joel Gomez ja Alberto Moreno ning keskel Joel Matip ja Ragnar Klavan.

Kuna hollandlasest poolkaitsja Gini Wijnaldum pole päris terve, peaks keskväljal alustama kolmik Jordan Henderson, Emre Can ja James Milner. Kõige põnevam on jälgida, kelle usaldab peatreener Jürgen Klopp ründesse Mohamed Salahi ja Roberto Firmino kõrvale. Sakslase valikus on eeskätt Alex Oxlade-Chamberlain ja Daniel Sturridge.

Vahetusest peaks platsile saama Sadio Mane, kes jättis viis eelmist matši jalavigastuse tõttu vahele. Klopi sõnul on senegallane valmis osalema 20-25 minutit.

Liverpool on hetkel 16 punktiga kuuendal, West Ham 9 silmaga 16. kohal. Kohtumine algab meie aja järgi kell 19.30.

Laupäevased Premier League`i mängud:

14.30 Stoke City - Leicester City

17.00 Huddersfield - West Bromwich

17.00 Newcastle - Bournemouth

17.00 Southampton - Burnley

17.00 Swansea - Brighton

19.30 West Ham - Liverpool