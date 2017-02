Briti meedia ennustab, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp saadab Hulli vastu sama kaitseliini, mis teenis teisipäeval liider Chelsea vastu 1:1 viigi.

Ainsa muudatusena peaks võrreldes teisipäevase mänguga Liverpooli algkoosseisu lülituma Sadio Mane, kes võtab arvatavasti Emre Cani koha.

Klopp teatas eile, et kõik tema põhimehed tegid eilse treeningu kaasa ja on mänguvalmis.

Liverpooli eeldatav algkoosseis Hulliga mänguks: Simon Mignolet; Nathaniel Clyne, Joel Matip, Dejan Lovren, James Milner; Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Adam Lallana; Sadio Mane, Roberto Firmino ja Philippe Coutinho.

Premier League`i mängud laupäeval:

kell 14.30 Chelsea - Arsenal

17.00 Watford - Burnley

17.00 Hull City - Liverpool

17.00 Everton - Bournemouth

17.00 West Bromwich - Stoke City

17.00 Southampton - West Ham

17.00 Crystal Palace - Sunderland

19.30 Tottenham - Middlesbrough

This is what the top of the table looks like after Matchweek 23... pic.twitter.com/Hv1ZQFS65f

— Premier League (@premierleague) February 2, 2017