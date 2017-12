TÄNA | Liverpool kohtub Premier League'i uustulnukaga: Klavanil suur šanss platsile joosta

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool mängib täna kell 17 võõrsil Brightoniga. Klubi peatreener Jürgen Klopp vihjas eile, et eestlast ootab tõenäoliselt ees algkoosseisukoht.

Eelmises mängus Stoke City vastu jäi Klavan koosseisust välja haigestumise tõttu, kuid sakslasest peatreener vajab Eesti koondise kaptenit hetkel rohkem kui kunagi varem, sest vigastada on saanud Liverpooli kamerunlasest keskkaitsja Joel Matip.

"Tundub, et Matip on väljas. Tal oli eelmise matši järel probleem, tundis midagi lihases. Jälgime olukorda, kuid hetkel tundub, et homme ta ei mängi. Ragnar Klavan oli haige, kuid loodetavasti on see möödas. See on eriti oluline, kui mõelda Matipi olukorrale. Meil pole kaitses suurt valikut," rääkis Klopp.

Liverpool on hetkel 26 punktiga viiendal real, kuid esikolmikukoht on neist vaid kolme silma kaugusel. Hooaega igati õnnestunult alustanud Brighton asub 17 silmaga 10. positsioonil.

Kui Klavan mängib, vahendab Delfi mängu käiku otseblogis.

Teised mängud:

Kell 14.30

Chelsea - Newcastle United

Kell 17

Everton - Huddersfield

Leicester - Burnley

Stoke City - Swansea

Watford - Tottenham

West Bromwich - Crystal Palace

Kell 19.30

Arsenal - Manchester United