Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil seisab täna ees suur tõehetk - 2017. aastat väga nigelalt alustanud meeskonnale sõidab külla Premier League'i tänavuse hooaja valitseja Chelsea.

Liverpool on jaanuarikuisest kaheksast mängust võitnud vaid ühe ning on selgelt kriisis - tahavad siis Jürgen Klopp ja tema hoolealused seda tunnistada või mitte. Välja on kukutud mõlemast kodusest karikasarjast ning ka vahe Chelseaga on Premier League'is kärisenud kümnepunktiliseks. Ükskõik milline tulemus peale võidu oleks Liverpooli jaoks sisuliselt hüvastijätt tiitliheitlusega.

Enne seda pikalt kodusel Anfieldil võitmatu püsinud Liverpool on viimase 11 päeva jooksul juba koduplatsil kolm kohtumist kaotanud ning neljas kodukaotus nii lühikese aja jooksul oleks pretsedenditu.

Ragnar Klavan suure tõenäosusega Liverpooli algkoosseisu täna ei kuulu - kuigi viimases liigamängus Swansea vastu oli eestlane põhirivistuses, siis Joel Matipi naasmisega on tema koht kõikuma löönud, eriti arvestades Klavani rolli 2:3 kaotusmängus Swanseale. Kõigi eelduste kohaselt alustab Klopp täna keskkaitsepaariga Matip - Dejan Lovren.

Liverpooli jaoks on samal ajal heaks uudiseks see, et Aafrika Rahvuste Karikalt on meeskonna juurde naasnud senegallane Sadio Mane, kellest tema äraoleku ajal kõvasti puudust tunti. Veel pole aga selge, kas Klopp usaldab Mane kohe algkoosseisu või mitte.

16. septembril peetud omavahelises mängus sai Liverpool võõrsil magusa 2:1 võidu. Suvise omavahelise treeningmängu võitis Chelsea 1:0 - mäletatavasti tegi Klavan samas mängus oma esimese matši Liverpooli särgis ning Chelsea poolkaitsja Cesc Fabregas sai eestlasele tehtud vea eest otse punase kaardi.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab Eesti aja järgi kell 22.00.