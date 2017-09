Täna langeb Inglismaal Ryan Giggsi imeline rekord

Tänases Arsenali ja West Bromwichi mängus tõuseb Gareth Barry Premier League`is kõige enam mänge pidanud jalgpalluriks.

36-aastane Barry, kes tegi Inglismaa kõrgliigas debüüdi juba 19 hooaega tagasi, jõuab täna 633. mänguni. Hetkel jagab ta rekordit koos legendaarse Manchester Unitedi eksmängija Ryan Giggsiga.

"Kui sa noore poisina debüüdi teed, ei pane sa endale eesmärgiks sellist rekordit püstitada. Hetkel tagasi vaadates tundub, et kõik on juhtunud väga kiiresti. Kui ma kunagi oma karjäärile tagasi vaatan, siis on see rekord kindlasti asi, mille üle uhkust tunnen," märkis Barry Premier League`i koduleheküljele.

Barry on lisaks West Bromwich Albionile esindanud Aston Villat, Manchester Cityt ja Evertoni. Inglismaa koondises pidas ta aastatel 2000-2012 53 mängu ja lõi kolm väravat.

Premier League`is enim mänge pidanud jalgpallurid:

1. Ryan Giggs (Manchester United) 632 mängu

2. Gareth Barry (Aston Villa, Manchester City, Everton, West Bromwich Albion) 632

3. Frank Lampard (West Ham United, Chelsea, Manchester City) 609

4. David James (Liverpool, Aston Villa, West Ham United, Manchester City, Portsmouth) 572

5. Gary Speed (Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers) 535

6. Emile Heskey (Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa) 516

7. Mark Schwarzer (Middlesbrough, Fulham, Chelsea, Leicester City) 514

8. Jamie Carragher (Liverpool) 508

9. Phil Neville (Manchester United, Everton) 505

10. Steven Gerrard (Liverpool) 504