Ragnar Klavani koduklubi Liverpool jätkab täna oma Premier League'i hooaega, kui kell 14.30 algavas mängus minnakse vastamisi liigatabelis viimasel kohal asuva Swansea Cityga.

22. vooru kodumäng võib pealtnäha Liverpooli jaoks tunduda lihtsa ülesandena, kuid sel hooajal juba kolmanda peatreeneri, Paul Clementi juhitav meeskond võib olla ettearvamatu ning Jürgen Kloppi hoolealused peavad olema valmis kõigeks.

Ka Liverpooli enda detsembrikuine supervorm on viimastel nädalatel pisut jahtunud - liigas on punastel kirjas kaks järjestikust viiki ning ka nõrgema koosseisuga mängitud karika- ja liigakarikamängud ei ole erilisest enesekindlusest pakatanud. Sellest hoolimata on Liverpool tänase mängu eel ilmselge favoriit.

Ragnar Klavan peaks kõigi eelduste kohaselt olema täna taas oma tiimi algrivistuses - kuigi pikalt vigastatud olnud ning seejärel Kameruni jalgpalliliiduga jagelenud Joel Matip sai reedel FIFAlt rohelise tule mängimiseks, andis Klopp mõista, et Matip ei ole antud mängu ettevalmistuste juures olnud piisavalt palju ning tõenäoliselt alustab ta seetõttu kohtumist vahetuspingilt.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab kell 14.30 ning Delfi toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.