TÄNA: Klavan alustab tähtsat mängu West Hamiga pingilt

Ragnar Klavan ei mahtunud tänaseks Premier League'i kohtumiseks võõrsil West Ham Unitediga taas Liverpooli algkoosseisu.

Peatreener Jürgen Klopp on viimastes voorudes kindlaks jäänud keskkaitsepaarile Dejan Lovren - Joel Matip ning need mehed on ka täna rivis. Mäng Londonis algab kell 16.15.

Liverpooli algkoosseis:

Liverpooli jaoks on tänane mäng ülimalt tähtis Meistrite liiga kohta silmas pidades. Otse alagrupiturniirile viib koht esikolmikus, neljas peab alustama eelringist, viies pääseb Euroopa liiga alagruppi.

Pärast tänast kohtumist on Liverpoolil jäänud veel mängida 21. mail Middlesbrough'ga.

Tabeliseis enne kahte viimast vooru: