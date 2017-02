Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub täna Inglismaa jalgpalli kõrgliigas võõrsil tiitlikaitsja Leicester Cityga. Kell 22 algavas kohtumises on hea šanss väljakule pääseda ka meie mehel.

Kahes viimases mängus Tottenhami ja Hull City vastu seisid Liverpooli keskkaitses Joel Matip ja Lucas Leiva, kuid viimane pääses koosseisu tänu Dejan Lovreni põlvevigastusele ja Klavani haigusele. Portaal This Is Anfield usub, et peatreener Jürgen Klopp paneb eestlase mängu, sest Leiva on ikkagi paberil poolkaitsja ning sobib keskkaitsesse vaid hädaolukorras.

Klavan kuulus Liverpooli põhikoosseisu viimati 28. jaanuaril karikamängus Wolverhamptoni vastu, mis kaotati 1:2. 11. veebruaril sekkus ta Tottenhami mängu 82. minutil vahetusest.

Ellujäämisvõitlust pidavale Leicester Cityle on see esimene kohtumine pärast peatreener Claudio Ranieri vallandamist. Itaallase asemel täidab ajutiselt juhendajarolli Craig Shaespeare.

Liverpool hoiab tabelis 49 punktiga viiendat kohta, Leicester kukkus nädalavahetusel väljalangemistsooni 18. positsioonile.