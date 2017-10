TÄNA | Kas Klavan pääseb Manchester Unitedi vastu platsile?

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 8. vooru avavad täna Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC ja Manchester United. Kohtumine Anfield´il algab Eesti aja järgi kell 14.30.

Turniiritabelis 19 punktiga liidrikohta jagav ManU püsib liigamängudes seni kaotuseta. Ainus viik kuue võidu kõrval pärineb võõrsil mängust Stoke City´ga. Romelu Lukaku on löönud seitsme mänguga seitse väravat, olles hetkel liiga suurim väravakütt.

Hooaega oodatust kesisemalt alustanud Liverpool on liigatabelis 12 punktiga seitsmendal kohal. Seitsmest mängust on kirjas kolm võitu ja kolm viiki, endale on lastud lüüa tervelt 12 väravat.

Klavan kuulub eeldatavalt Liverpooli koosseisu, aga tõenäoliselt alustab ta mängu varumeeste pingilt.

Allpool Liverpooli meeste parimad tabamused Anfieldil mängudes Manchester Unitediga.