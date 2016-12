Tegemist on Premier league´i 18. vooru kohtumisega, mille võit tõstaks Liverpooli turniiritabelis Londoni Chelsea järel teisele kohale. Liverpool mängib kodusel Anfieldi staadionil, kus tänavuse hooaja seitsmest liigamängust võidetud viis ja viigistatud kaks.

Keskkaitsja Klavan on viimases kahes võõrsil peetud kohtumises Middlesbrough ja Evertoniga kuulunud meeskonna algrivistusse. Liverpool mõlemad mängud võitis ja taga hoiti nullil. Miks peaks peatreener Jürgen Klopp kaitse osas koosseisu muutma?

