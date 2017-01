Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peab täna õhtul Inglismaa FA karikasarja 1/32-finaali korduskohtumise, kui külla sõidetakse tugevuselt neljandas liigas pallivale Plymouthile.

Avakohtumine kahe meeskonna vahel lõppes 8. jaanuaril Anfieldil 0:0 viigiga, mistõttu otsustatakse edasipääseja kordusmängus.

Tänaõhtune kohtumine Plymouthis algab Eesti aja järgi kell 21.45.

Kui antud mängu vaatas Klavan puhkuse eesmärgil pingilt, siis täna õhtul võivad asjalood olla teistsugused. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp soovib kahtlemata mängu võita ning seetõttu võib õhtul platsile joosta märksa tugevam koosseis kui esimeses matšis. Samal ajal saavad mänguaega ka mitmed noormängijad, kirjutab Liverpool Echo.

Esindusmeeskonna palluritest on Klopp mängule kaasa võtnud Daniel Sturridge'i, Philippe Coutinho, Ragnar Klavani, Divock Origi, Alberto Moreno, Joe Gomeze ja Kevin Stewarti. Samuti on piisavalt terve Lucas Leiva, mistõttu võib eeldada, et Liverpooli tänaõhtune keskkaitsepaar on kas Klavan-Gomez või Lucas-Gomez. Kui Klavan ja Gomez pole võistlusmängudes kordagi koos pallinud, siis Lucas ja Gomez tegid seda just nimelt 8. jaanuari 0:0 matšis.

Endiselt ripub suur küsimärk keskkaitsja Joel Matipi pea kohal, kellele pole FIFA siiamaani Liverpooli eest mängimiseks rohelist tuld andnud. Segaduse põhjuseks on Kameruni jalgpalliliit, kes on hetkel Aafrika Rahvuste Karikaturniiril mängimas ning on FIFAle esitanud noodi, mille kohaselt "hiilib" Matip koondise esindamisest kõrvale. Paigas olevate reeglite alusel ei tohi mängija sellisel juhul koondisemängude perioodil oma klubi eest mängida, kuid Liverpool ja Matip apelleerivad sellele väitega, et Saksamaal sündinud kaitsja on juba poolteist aastat koondise esindamiset loobunud ning ei kavatsegi enam Kameruni eest mängida.