TÄNA | Inglismaa jalgpalli suur finaal: Manchester United ja Chelsea jahivad hooaja esimest trofeed

Kui Inglismaa jalgpalli meistriliigas tõmbas Manchester City suurema põnevuse päris kiiresti maha, siis FA Cupi finaal kubiseb ootusärevusest, sest nii Chelsea kui ka Manchester United teevad kõik, et mingigi trofee koju tuua.

ManU vähemalt teenis meistriliiga teise kohaga õiguse mängida Meistrite liigas, Chelsea’l pole sedagi. Viimaste peatreeneril Antonio Contel on viimane šanss hooajale mingigi positiiv tuua. Vürtsi lisab veel moment, et ega Conte ja Jose Mourinho just südamesõbrad pole, kui leebemalt väljenduda. Ehkki veebruarikuus kutsus portugallane itaallase oma kabinetti ja suhtlus olla sujunud viisakalt.

Chelsea ja ManU kohtumised on ju tegelikult klassikud, suurt reklaami vaja pole. Viimastes omavahelistes mängudes väga palju väravaid löödud pole, kaitse on mõlemal pool kõva. Aga on ju karikafinaal ja löödud värava hind on väga kõrge. On üsna suur võimalus, et lüüakse vaid üks värav või minnakse viigiseisult lisaajale ja ja võib-olla lausa penaltiteni.

„Minu jaoks pole mingi 6:0 üldsegi mitte haarav mäng, mis selles toredat on. Oluliselt huvitavam on kohtumine, kus on pinget ja emotsiooni lõpuni ning parim selgubki alles lõpus,“ seletes oma mõtteid Mourinho.