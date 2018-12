Tabeliliider Liverpool noppis Premier League'is järjekordse võidu

Liverpool asus kohtumist juhtima juba 18. minutil, kui väravani jõudis meeskonna suurim staar Mohamed Salah. Teisel poolajal jõudis tabamuseni aga kaitseliini tugisammas Virgil van Dijk. Hollandi koondislane oli täpne matši 68. minutil.

Liverpool on sel hooajal teeninud nüüd Premier League'is 15 võitu ning teinud sinna kõrvale kolm viiki. Kokku annab see praegu 48 punkti.

Ühe mängu vähem pidanud Manchester City on 44-ga teine. Kolmas on Tottenham 39-ga ja neljas Londoni Chelsea 37-ga. Mõlemad on võrreldes Liverpooliga pidanud ühe matši vähem.

Wolverhampton on 25 punktiga seitsmes.