Šveitsi MM-koondislane pikendas Arsenaliga lepingut

Šveitsi koondisesse kuuluv poolkaitsja Granit Xhaka sõlmis oma koduklubi Londoni Arsenaliga uue pikaajalise lepingu.

"Ma olen õnnelik, et Granit on otsustanud meiega lepingut pikendada," edastas Londoni klubi koduleht uue peatreeneri Unai Emery sõnu. "Ta on meeskonna jaoks tähtis liige. Ta on veel noor ja suudab palju areneda."

"Ma loodan, et tal on Šveitsi koondisega edukas MM ning, et ta tuleb tervena tagasi," lisas Emery.

Granit Xhaka liitus Arsenaliga 2016. aasta mais, kui lahkus Saksamaa klubist Mönchengladbachi Borussiast.