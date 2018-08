Suvisel üleminekuaknal mitte ühtegi uut mängijat soetanud Tottenham tegi ajalugu

Täna kell 19.00 lõppes Premier League'i suvine üleminekuaken ehk ükski Inglismaa klubi enam mängijaid juurde ei saa osta. Küll aga on lubatud mängijate müümine välismaa klubidesse kuni 31. augustini.

Tottenhami seostati veel täna Aston Villa poolkaitsja Jack Grealishiga, kelle osas tehti ka 25 miljoni naela suurune pakkumine, kuid see lükati tagasi.

"Meil on väga hea meeskond suurepäraste mängijate ning raske on siia pallureid juurde tuua," rääkis Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino.

"Ma pole mures ega kurb. Olen väga õnnelik. Meie eesmärk oli hoida parimad mängijad enda juures ning see ka õnnestus. Kui ei saa enam kedagi juurde soetada, siis tuleb jälgida, et me ei müüks ka järgmise kolme nädala jooksul kedagi ära."

Tottenhami jaoks algab uus Premier League'i hooaeg laupäeval, 11. augustil, kui võõrsil mängitakse Newcastle Unitediga.