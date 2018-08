Suur Premier League'i hooaja eelvaade: kes võitleb tiitli peale, kes langeb välja? Mis saab Klavanist ja Käidist?

Jürgen Klopp on jätkuvalt klubi fännide seas ülipopulaarne ning meeskond on tema käe all läinud üha tugevamaks. Sel suvel tehti üleminekuturul juba väga jõulisi samme - väravavaht Alisson Becker, Xherdan Shaqiri, Fabinho ja juba aasta tagasi hangitud, aga nüüd tiimiga liitunud Naby Keita on uued mehed, kellelt kõigilt oodatakse Anfieldi publiku poolt palju. Nüüd on tarvis lihtsalt mängima ja võitma hakata: kuigi Klopp on Liverpooli eesotsas jõudnud mitu korda tiitlitele lähedale, pole ta veel omapärasel kombel oma Liverpooli-aja jooksul suutnud mitte ühtegi karikat võita. Meistrite liiga finaali jõudmine kevadel oli aga väga hea märk sellest, et klubi on suureks mänguks võimeline ja tiitliheitluseks valmis.

Oma roll peaks kindlasti jääma ka Ragnar Klavanile: kuigi hooaja alguse nurjab ilmselt õnnetu ajastusega vigastus, võiks ta endiselt olla klubi neljas keskkaitsja nagu ka eelmise hooaja teisel poolel. Kuna Dejan Lovren ja Joel Matip on mõlemad küllaltki vigastusaltid, võiks Klavan ka omajagu mänguaega teenida - Premier League'is kirja saadud mängude arv jääb tänavu ilmselt eelmise aasta 19-le alla, ent mitte väga palju.

Võib eeldada, et Liverpool suudab tänavu Manchester Cityle pakkuda suuremat vastupanu kui ükski teine klubi eelmisel hooajal, aga Guardiola meeskonna põhi on eelmisest hooajast all sedavõrd hea, et päris samale tasemele Liverpool ei küündi. Või tuleks ehk öelda: veel ei küündi?

3. Chelsea

Üleminekuakna päris lõpus pisut ootamatult Thibaut Courtois'st loobuma pidanud, aga ta kärmelt Kepaga asendanud Chelsea läheb uuele hooajale vastu uue peatreeneriga: Antonio Conte asendati tuimalt teise itaallase, viimati Napolit juhendanud Maurizio Sarriga. Meeskonda toodi lisaks Kepale juurde kaks väga huvitavat keskväljameest: Madridi Realist laenati horvaat Mateo Kovacic, N'Golo Kante kõrval võtab poolkaitses aga koha sisse sellestsamast Napolist ostetud Jorginho, kes teab Sarri nõudmisi väga hästi ning võib hooaja alguses isegi ootamatult tähtsat rolli mängida. Vähemalt hooajaeelsete mängude põhjal on Chelsea fännid temaga väga rahule jäänud.

Enamasti päris ründavat jalgpalli harrastava Sarri käe all on põnev vaadata, milliseks Chelsea hooaeg kujuneb - ei tasu unustada, et suur osa meeskonnast tuli veel eelmisel kalendriaastal Inglismaa tšempioniks.

4. Manchester United

Tõeliselt kummaline, võib lausa öelda, et ebamanchesterunitedlik suvi. Suuri oste tehti üksainus - Brasiilia keskväljamees Fred - ning eelhooaja teine pool kulges Unitedi jaoks suuresti peatreeneri Jose Mourinho virisemise tähe all. Küll põrutas portugallane pärast ühte sõprusmängu, et sellise jama jalgpalli eest tema küll ei suvatseks oma raha välja käia ning et noored mängijad, keda ta kasutas, olid kehvad; küll hädaldab ta selle üle, et klubi juhtkond ei raatsi rahakotiraudu avada, et häid mängijaid tuua.

Tundub, et ka Unitedi fännidel hakkab vaikselt Mourinho pidev virin üle viskama ning pole ime, et kihlveokontorites on ta üks peamisi soosikuid, kelle vallandamist Premier League'i peatreeneritest esimesena oodatakse.

Hoolimata kõigest on Unitedi koosseis aga endiselt nimede poolest väga tugev ning võimeline ideaalsete tingimuste korral tiitli peale heitlema - aga selleks on tarvis, et linnarivaalil Cityl läheks midagi väga valesti. Hoopis tõenäolisem on see, et Unitedi hooaeg kulgeb mourinholikult värvikalt, stressirohkelt ja kõrge pulsiga, aga lõpeb tiitliteta ja ehk isegi ka uue peatreeneriga.

Kas Mourinho suudab väljakule mängima panna sellise Paul Pogba, kes võitis Prantsusmaaga maailmameistritiitli, või näeme taas „Unitedi Pogbat", mis on justkui esimese variandi „vaese-mehe-versioon"?

5. Arsenal