Suur kolmiktehing: Arsenal, Borussia ja Chelsea vahetasid ründajaid

Inglismaa jalgpalliklubid Arsenal ja Chelsea ning sakslaste Dortmundi Borussia tegid täna omavahel tehinguid kolme ründajaga.

Kui eile tuli uudis, et Chelsea ostab 18 miljoni naela eest 31-aastase Arsenali ründaja Olivier Giroud, siis täna kinnitas Borussia klubi, et nad võtavad Chelsea kesktormaja Michy Batshuayi laenule ning müüvad Pierre-Emerick Aubameyangi Arsenali.

28-aastase Aubameyangi üleminek läheb Arsenalile maksma klubi rekordit tähsiatavad 56 miljonit naela. Senine rekordsumma (46,5 miljonit) maksti eelmisel suvel teise ründaja, Alexandre Lacazette`i eest.

Arsenal vajas hädasti uut ründajat, sest müüs sel kuul Alexis Sanchezi Manchester Unitedisse.

Kõige paremat vormi on tänavu kolmest ründajast näidanud Aubameyang, kes on 24 mänguga löönud kokku 21 väravat. Nii Giroud kui Batshuayi on piirdunud vahetusmehe rolliga ning jõudnud liigamängudes vastavalt nelja ja kahe tabamuseni.