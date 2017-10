Steven Gerrard: üks suur võit aitaks Liverpooli tagasi ree peale

Liverpooli jalgpalliklubi ikoon Steven Gerrard kutsub inimesi üles seitsme esimese mängu pealt mitte liigseid järeldusi tegema ning arvab, et Ragnar Klavani tööandja vajab hea soone peale tagasi saamiseks ühte suurt võitu.

Liverpool on seitsmest Premier League'i mängust võitnud vaid ühe. "Liverpoolil on tulemas mõned suured mängud, mille nad on enam kui võimelised võitma. Olen kindel, et nurga taga ootavad naerunäod," ütles Gerrard klubi kodulehel.

"Meil on alles seitse mängu peetud - paanikaks pole põhjust. Meil on imeline peatreener ja treenerite tiim, kes mängijate eest hoolitsevad. Ma usun, et kõik on korras. Ma ei ole see, kes vooluga kaasa läheb ja seitsme mängu järel kriitikat kuulab. Oma mängijakarjääri ajal oli mul kombeks endale ja tiimile hinnang anda pärast 10-15 mängu."

"Seega vaatame, kus nad selleks ajaks on," jätkas Gerrard. "Mul on usku, et me jõuame esinelikusse ning kõik saab olema veidi rõõmsam, kui ta seda praegu on."

Pärast koondisepausi ootab tabelis alles seitsmendal kohal asuvat Liverpooli 14. oktoobril ees kohtumine koduväljakul Manchester Unitediga (2. kohal). Kolm päeva hiljem madistatakse võõrsil Meistrite liigas Mariboriga ja 22. oktoobril sõidetakse Londonisse külla Tottenhamile (3. kohal).