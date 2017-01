Inglismaa jalgpallilegend Steven Gerrard liitus uuesti oma kasvatajaklubi Liverpooliga, asudes täiskohaga tööle klubi noorteakadeemia treenerina.

Koguni 17 hooaega Liverpooli koosseisu kuulunud ja 710 mängu pidanud Gerrard astub treeneriametisse alates veebruarikuust. 36-aastane inglane on ka ise Liverpooli Kirkbys asuva akadeemia kasvandik.

"Mul on tunne, nagu ma oleks ringi peale teinud - olen tagasi seal, kus minu profikarjäär algas. Samas pole see otsus emotsionaalne, oluline on see, mida ma suudan Liverpoolile pakkuda," sõnas Gerrard klubi koduleheküljele.

"Ma arvan, et ma ei pea selgitama, mida see klubi minu jaoks tähendab, kuid sel hetkel, kui tagasitulekuplaan muutus tõsiseks, tahtsin hoolitseda selle eest, et minu roll oleks oluline ja see roll aitaks Liverpooli edasi," lisas jalgpallikuulsus.

1998. aastal Liverpooli eest debüüdi teinud Gerrard lõpetas mängijakarjääri eelmisel aastal USA-s Los Angeles Galaxy rivistuses.