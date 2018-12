Sterlingut rassistlikult solvanud Chelsea fänne karistati staadionikeeluga

Chelsea määras uurimise ajaks Stamford Bridge`ile sisenemise keelu neljale Chelsea poolehoidjale, kes karjusid Sterlingule rassistlikke solvanguid.

"Chelsea jalgpalliklubi leiab, et igasugune diskrimineeriv käitumine on täiesti vastuvõetamatu," teatas Londoni tippklubi oma pressiavalduses, lisades, et nad "toetavad täielikult ka kriminaalsüüdistuse esitamist".

Manchester City vutiklubi kiitis Chelsea otsustava ja kiire tegutsemise heaks.



Chelsea lõpetas nädalavahetusel Inglismaa meistermeeskonna City tänavuse hooaja kaotusteta seeria Premier League`is, teenides 2:0 võidu.