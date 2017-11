Staarkaitsja pingile jätmine võib Chelsea treenerile kalliks maksma minna

Inglise Premier League'i valitseva meistri Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte üllatas pühapäeval mängus Manchester Unitedi vastu algkoosseisuga, millest puudus Brasiilia kaitsja David Luiz. Ekspertide hinnangul võib see käik itaallasele hullemal juhul maksta töökoha.

Põhjuseks olnud tüli treeningul. Contel on varasemalt konflikte olnud ka teiste mängijatega nagu Diego Costa ja Nemanja Matic. Mõlemad on tänaseks meeskonnast lahkunud.

Manchester Unitedi legend, nüüd Sky Sportsi ekspertkommentaatorina töötav Gary Neville osutas Chelsea ajaloole, kust võib võtta mitmeid näiteid, et taolistes situatsioonides on peatreeneritele ust näidatud, vahendab Daily Mail.

"Kõik treenerid, kes on mängijate kallal võtnud, on päris ruttu läinud. Selliste mängijatega pragamine riietusruumis on suur otsus. Niisugusel suurel isiksusel nagu David Luizil on meeskonnale suur mõju. See pole veel lõppenud. See on alles algus," ütles Neville.

"Täna võitis Conte, aga kui David Luiz kahe või kolme nädala pärast ikka veel pingil istub ja sel ajal meeskonnale värav lüüakse, libiseb kaamera tema peale. Sama lugu oli John Terryga," meenutas inglane Chelsea suurkuju 2015. aasta tüli Jose Mourinhoga Manchester City mängu ajal.

Conte olukorra ja soovi brasiillast pingil hoida muudab keerulisemaks tõik, et Luizil on riietusruumis kolm-neli mõttekaaslast ja toetajat - nii märkis Neville'i kaaskommentaator Graeme Souness. "Sa ei lähe tülli mitte ainult ühe, vaid nelja-viie-kuue mängijaga, kelle koguväärtus võib olla 200 miljonit naela," lisas ta.