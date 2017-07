Šoti jalgpalliklubi Twitteri kontol toimus siivutu tegevus

Ivernessi jalgpalliklubi teatas, et algatatud on sisejuurdlus, et saada teada, kes on meeskonna Twitteri kontolt laikinud pornovideot.

Meeskonna aktiivsemad fännid märkasid, et tiimi sotsiaalmeedia kontol on säärane tegevus toimunud ning vahejuhtum sai üleöö internetis kuulsaks. Kuid Ivernessi juhid situatsioonis midagi naljakat ei näinud ning avaldasid pressiteate, kus toonitati, et selline käitumine on sobimatu ja vastuvõetamatu. "Me lubame oma toetajatele ja töötajatele, et me teeme kõik, et teada saada, kes seda tegi ja loodame, et tulevikus midagi sellist ei juhtu," lisasid nad.