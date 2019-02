Solskjaer pikendas kaitsemängijaga lepingut nelja aasta võrra

26-aastane Jones liitus Unitediga 2011. aastal Blackburn Roversist ning on tänaseks Manchesteri suurklubi eest pidanud 156 liigamängu.

"Phil teab, mida tähendab olla Manchester Unitedi mängija, ta on võitnud Premier League`i, FA Cupi ja Euroopa liiga ning on hetkel meie üks kogenumaid mängijaid," kiitis Solskjaer Jonesi. "Phil saab varsti 27, mis tähendab, et ta on jõudmas kaitsemängija jaoks parimasse ikka. Oleme väga rahul, et ta otsustas meie juures jätkata."

Jones on tänavu pidanud Premier League`is 11 mängu, kusjuures enamus neist on tulnud just Solskjaeri valitsemisajal.