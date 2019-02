Solskjaer: Manchester United on tiitlikonkurentsis kahe aasta pärast

Premier League'is ollakse siiski viiendal kohal, esikohta jagavatest Manchester Cityst ja Liverpoolist jäädakse maha 14 punktiga.

"Loomulikult oleme see aasta liiga kaugel maas," vahendas BBC Solskjaeri sõnu. "Me peame eesolevatele tiimidele järele jõudma, eriti Liverpoolile, Cityile ja Tottenham Hotspurile, kes on samuti väga heas hoos."

"Kaks aastat peaks olema piisav aeg, et saaksime öelda, et oleme suutnud viia sisse muutused, mis on vajalikud, et võita tiitel," jätkas norralane.

"Loevad need mängijad, kes meil juba praegu olemas on," vastas Solskjaer ajakirjanike küsimusele, mitu jalgpallurit on neil vaja osta, et tiitliheitlusesse tõusta. "Oluline on, et iga mängija areneks veidi edasi, mitte see, kui palju me ostma peame juurde. See ei käi nii, et ostame ühe superstaari ja oleme äkitselt nelja peamise tiitlipretendendi hulgas."

Manchester United peab täna Premier League'i 26. mänguvooru kohtumise, kui külla minnakse Fulhamile.