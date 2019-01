Solskjaer Manchester United edukast algusest: kohtumine Tottenhamiga näitab ära meie tegeliku taseme

United on Solskjaeri juhendamisel võitnud kõik viis kohtumist, kui vastasteks on olnud Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle United ja Reading. Järgmisel pühapäeval minnakse Premier League'is vastamisi Tottenham Hotspuriga.

"Tottenham Wembley staadionil - see on meile korralik test," sõnas norralane. "Ootame seda mängu väga, sest see annab poistele aimu, kus me tasemelt oleme võrreldes ülejäänud tipptiimidega. Me ei ole rahul, kui piirdume neljanda, viienda või kuuenda kohaga. Aasta või kahe jooksul peab United edasi liikuma ja tabelis tõusma."

"Premier League'is pole ühtegi lihtsat kohtumist," vastas Solksjaer vihjetele, et tema esimesed vastased olid lihtsad. "Oleme varemgi selliste meeskondade vastu punkte kaotanud."