Sir Alex Fergusoni kohta edastati rõõmustavaid uudiseid

76-aastane Ferguson kukkus laupäeval kodus kokku ning viidi insuldiga haiglasse, kirjutab Eurosport.

Fergusonile tehti haiglas koheselt operatsioon. ManUnitedi poolt tehtud avaldusest selgus, et operatsioon läks edukalt. Nüüdne info kinnitab, et legendaarne treener on paranemas.

“Sir Alex ei pea enam olema intensiivraviosakonnas, kuid ta jääb endiselt haiglasse,“ teatati avalduses.

Ferguson oli Unitedi treener aastatel 1986 kuni 2013. Selle aja jooksul võitis ta kahel korral Meistrite liiga ning 13 korda Premier League'i.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.

His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7

— Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018