Sellest ründetähest saab Klavani uus tiimikaaslane?

Saksamaa meedia andmetel üritab Liverpooli peatreener Jürgen Klopp jaanuaris meeskonda tugevdada oma endise koduklubi Dortmundi Borussia ründaja Pierre-Emerick Aubameyangiga.

Read Bundesliga väidab, et kui Klopil õnnestub Daniel Sturridge jaanuaris maha müüa, kasutab ta saadud raha just Aubameyangi palkamiseks.

28-aastane Gaboni koondislane lõi eelmisel hooajal kõigi sarjade peale kokku 40 väravat ning on tänavu 19 mängu jooksul sahistanud võrku juba 17 korda.

Ajaleht Bild pakub, et Liverpoolil tuleb Aubameyangi eest välja käia vähemalt 50 miljonit naelsterlingit.

Ühes eelmisel kuul antud intervjuus vihjas ründetäht, et ta on Borussias õnnelik, kuid klubivahetus on sellele vaatamata võimalik. "Olen rahul, et jäin suvel siia, kuid ma ei tea, mis selle hooaja jooksul saama hakkab," sõnas Aubameyang.