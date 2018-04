Selgus esimene meeskond, kes tõuseb uueks hooajaks Premier League'i

Inglismaa jalgpalli esiliigas ehk Championshipis selgus eile õhtul esimene meeskond, kes on kindlustanud koha kahe parema seas ning tõuseb seega uueks hooajaks Premier League'i: selleks on Wolverhampton Wanderers, kes kuulus viimati kõrgseltskonda 2012. aastal.

Wolves ei pidanud sealjuures otsustavaks osutunud kohtumises ise mängimagi: neile piisas sellest, et tabelis kolmandal kohal olev Fulham tegi kodus Brentfordiga viigi ning langes seega matemaatiliselt Wolvesist püüdmatusse kaugusesse.

Kõigi eelduste kohaselt saab Wanderers enda nimele ka esiliiga võidu: neli vooru enne hooaja lõppu on nende edu teist kohta hoidva Cardiff City ees üheksa punkti.

Wolverhamptoni klubi on viimastel aastatel tekitanud kõvasti furoori: hiinlastest omanike abil pingutatakse teistest esiliiga tiimidest tunduvalt suuremat rahalist musklit, superagendi Jorge Mendesi abiga on aga tiimi toodud ports noori ja andekaid Portugali mängijaid, kellest näiteks Ruben Neves on jõudnud ka A-koondisesse ning sõidab suure tõenäosusega ka suvisele MM-ile. Portugallane on ka tiimi peatreener Nuno Espirito Santo.