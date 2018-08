Šeigid tahtsid Liverpooli maailmarekordilise summa eest ära osta, kuid tehing jäi katki

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et Pärsia lahe üks edukamaid ettevõtjaid Šeik Khaled lähenes Liverpooli juhtidele 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses läbi oma äripartneri. Abu Dhabit valitseva perekonna liige oli valmis klubi 2 miljardi naelaga (2,2 miljardid eurot) ära ostma.

Werneriga kohtus New Yorgis Sheik Khaledi firmade tegevdirektor Midhat Kidwai, kes tutvustas plaani, mille kohaselt oleks klubi enamusosakud läinud Šeik Khaledi kätesse ning vähemusosakud ühele Hiina partnerile.

Liverpoolist kinnitati neljapäeval Daily Mailile, et läbirääkimised šeigiga jooksid lõpuks liiva ning lisati, et kuigi Werner kohtus Kidwaiga New Yorgis, ei jõudnud tehing kunagi sellisesse faasi, kus klubi suurimad omanikud John W Henry või Michael Gordon oleks Abu Dhabi investoritega kohtunud.

Siiski on teada, et Liverpooli omav Fenway Sports Group otsib aktiivselt lisarahastust, et kasvada superklubiks, mis oleks võimeline mängijateturul ja kaubanduslikult võistlema maailma rikkaimate klubidega.

"FSG tegi neile selgeks, et klubi pole müügiks. Kuid mida meie omanikud ütlesid, selgelt ja järjepidevalt, oli see, et õigetel tingimustel oleksime me nõus kaasama vähemusinvestorit, kui selline partnerlus edendaks meie kaubanduslikke huve teatud turgudel ning oleks kooskõlas klubi jätkuva arengu ja kasvuga," seisis Liveproooli ajalehele saadetud avalduses.