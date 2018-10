Scholes: isegi Messi oleks Manchester Unitedis raskustes

"Manchester United tundub hetkel nagu Liverpool aastaid tagasi, kordame kõiki samu vigu, mida nemad tegid," sõnas Scholes ESPN-ile.

"Nii Liverpool kui Manchester City vahetasid igal aastal mängijaid ja treenereid ega suutnud oma asju korda ajada. Tundub nagu me oleks Liverpooliks ja Cityks muutunud."

Kuigi Unitedi peatreener Jose Mourinho on viimase kahe aastaga kulutanud uutele mängijatele 350 miljonit naela, on klubi madalseisus ega suuda Inglismaa meistritiitli eest võidelda.

"Ma ei arva, et probleem oleks mängijate kvaliteedis. Pigem on puudu paar sellist tippmängijat, kes teistel tippmeeskondadel on olemas - lüli poolkaitse ja ründajate vahel ning kontrolliv poolkaitsja. Hetkel on tunne, et iga mängija, kes lisandub, on meie juures hädas. Tundub, et kui me palkaks ka Lionel Messi, oleks ka tema raskustes," lisas Scholes, kes võitis Unitediga 11 Premier League`i tiitlit.

Viimati 2013. aastal Sir Alex Fergusoni juhtimisel Inglismaa meistritiitli võitnud ManUtd on viimastel hooaegadel piirdunud vastavalt 7., 4., 5., 6. ja 2. kohaga.