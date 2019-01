Sarri: Chelsea on tugevam kui Inglismaa koondis

"Ma arvan, et me võidaksime," vastas Sarri küsimusele, kas Chelsea rivistus on tugevam kui Inglismaa rahvuskoondis.

"Ma usun, et Chelsea tase pole nõrgem kui Inglismaa koondisel, kuigi ma ei vaadanud 2018. aasta MMil ühtegi mängu. Mulle põhimõtteliselt ei meeldi rahvuskoondiste mängud, sest nendest pole mingit kasu," märkis kogenud itaallane.

Sarri lisas, et ta eelistab iga kell klubitreeneri tööd. "Rahvuskoondise peatreeneril ei ole piisavalt aega, et mängijaid ette valmistada, klubide treeneritel on," tõi Sarri välja peamise erinevuse koondiste ja klubide vahel. "Just seetõttu ma arvangi, et iga tippklubi suudab rahvuskoondist võita."