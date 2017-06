Sancheze ja Özili uued lepingud võivad Arsenalile tuua paksu pahandust

Londoni Arsenal soovib pikendada oma tähtmängijate Alexis Sancheze ja Mesut Özili lepinguid iga hinnaga, mis võib klubile tuua Premier League reeglite järgi karistuse.

Inglise kõrgliiigas mängivad klubid võivad iga aasta maksta mängijatele palgana ainult 7 miljonit naela rohkem kui eelmine hooaeg. Kuid Özili ja Sancheze uued lepingud võivad Arsenali koormata lausa 15 miljoni võrra järgmine hooaeg.

Premier League lubaks sellist reeglite rikkumist ainult siis, kui klubi suudab tõestada, et kulutatud raha on kuskilt mujalt tasa teenitud, näiteks tuleb maha müüa teisi mängijaid. See tähendab, et hoida oma kahte superstaari peab Londoni klubi loovutama kellegi teise.

Arsenalil sellega probleeme ei peaks tekkima, sest viimasel ajal on hakanud ringlema palju kuulujutte meeskonna ründaja Alex Oxlade-Chamberlaini kohta, keda soovivad endale nii Liverpool, Manchester CIty kui ka Londoni Chelsea. Samas on FC Barcelona väga huvitatud kaitsjast Hector Bellerinist.