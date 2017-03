Liverpooli jalgpalliklubi legendaarne kaitsja Sami Hyypiä usub, et tema eksklubi suudab 1:3 kaotuse Leicesterile unustada ja homme Arsenali vastu juba hoopis parema esituse teha.

Soomlane arvab lausa, et pärast sellist tagasilööki ei saaks olla paremat mängu kui seda on kohtumine Arsenaliga, sest tugevamate vastu sujub Liverpooli mäng paremini.

"Need nii öelda väiksemad meeskonnad mängivad suurte vastu teistmoodi. Suuremad meeskonnad usuvad oma oskustesse ja kvaliteeti minna rünnakule, mitte ei istu alati taga ega püüa kiirrünnakutest nõelata. Kui meeskond istub üheksa mehega oma kasti ümber, on neid väga raske murda," rääkis Hyypiä Liverpooli kodulehele.

"Kui sa pole just oma parimate päevade tasemel, võib sellest tulla frustreeriv mäng. Sa pead oma võimalused ära kasutama, et ka vastasmeeskond end rohkem avaks. Kui sa seda ei tee, võidakse sind kontra- või standardolukorrast ära karistada ning sa jääd 0:1 taha, mis teeb su elu veelgi raskemaks."

"Kuid tiimid nagu Arsenal, Chelsea, United - nad mängivad oma mängu kõikide meeskondade vastu. Pole vahet, kas vastas on suur meeskond või veidi väiksem. Usun, et see lubab ka meil suurtemate vastu paremini mängida," sõnas Hyypiä.

Hyypiä sõnu toetab ka Liverpooli statistika, mis tabeli esikuuiku meeskondade vastu on sel hooajal positiivne. Augustis saadi Arsenalist võitu 4:3. Hiljuti võitis Liverpool Tottenhami 2:0. Võidetud on ka Manchester Cityt, viigistatud kahel korral ManU-ga ja korra veel Tottenhamiga. Ühelegi hetkel esikuuikus asuvale tiimile kaotatud pole.